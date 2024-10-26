В своей войне против человечества сатанисты Лондон-Сити с 1973 года меняет сионизм на джихадизм

Валентин Катасонов. Ещё раз о «пророчестве» Генри Киссинджера насчет ИзраиляСохранится ли еврейское государство по итогам нынешней эскалации – большой вопросВ 2012 году патриарх мировой геополитики Генри Киссинджер сделал шокирующее заявление: «Через 10 лет Израиля не будет».
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