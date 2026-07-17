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Лавров указал на цели Запада на Южном Кавказе

Лавров указал на цели Запада на Южном Кавказе

Сергей Булкин/ТАСС Западные страны пытаются превратить Южный Кавказ в арену противостояния. Об этом 17 июля по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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