Стартовал новый авиарейс Волгоград - Минск на самолете Embraer E195

Сегодня, 1 июня, начал выполняться новый регулярный рейс между Волгоградом и Минском. Авиакомпания "Белавиа" будет выполнять регулярные рейсы на самолетах Embraer E195, рассчитанных на 107 пассажирских мест.
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