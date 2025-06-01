Бюджет Clair Obscur: Expedition 33 оказался копеечным по меркам современных ААА-блокбастеров — это не помешало игре стать суперхитомЗа первый месяц Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом в 3,33 миллиона копий — гораздо быстрее большинства JRPG.
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