⚡️Потери ВСУ за месяц составили 30 тысяч человек⚡️

Главное из нового заявления Минобороны России Российская спецоперация проводится строго по утвержденному плану, приоритетом является исключение напрасных жертв среди населения; Киев до начала спецоперации РФ начал широкомасштабную подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск; Спецоперация ВС РФ сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР и позволила спасти тысячи жизней мирного населения; Остановить геноцид со стороны киевского режима политическим путем было невозможно; Россией рассматривались два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины; Если бы спецоперация проводилась только в пределах ЛНР и ДНР, то украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку; Вооруженные силы России в течение первых двух суток специальной военной операции завоевали господство в воздухе над Украиной; ВС РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем Херсонская и большая часть Запорожской области; ВС РФ наносят ущерб объектам ВСУ на заблокированных территориях, чтобы они не могли усилить группировку на Донбассе до его полного освобождения.