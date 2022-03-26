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⚡️Потери ВСУ за месяц составили 30 тысяч человек⚡️

⚡️Потери ВСУ за месяц составили 30 тысяч человек⚡️

Главное из нового заявления Минобороны России Российская спецоперация проводится строго по утвержденному плану, приоритетом является исключение напрасных жертв среди населения; Киев до начала спецоперации РФ начал широкомасштабную подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск; Спецоперация ВС РФ сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на ЛНР и ДНР и позволила спасти тысячи жизней мирного населения; Остановить геноцид со стороны киевского режима политическим путем было невозможно; Россией рассматривались два варианта ведения спецоперации: в границах ДНР и ЛНР или на всей территории Украины;  Если бы спецоперация проводилась только в пределах ЛНР и ДНР, то украинские власти постоянно бы подпитывали свою военную группировку; Вооруженные силы России в течение первых двух суток специальной военной операции завоевали господство в воздухе над Украиной; ВС РФ заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем Херсонская и большая часть Запорожской области; ВС РФ наносят ущерб объектам ВСУ на заблокированных территориях, чтобы они не могли усилить группировку на Донбассе до его полного освобождения.

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