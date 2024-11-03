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ТАСС: завершено следствие по взятке экс-замглавы строительного управления ВВ МВД

ТАСС: завершено следствие по взятке экс-замглавы строительного управления ВВ МВД

Следственный комитет РФ окончил следственные мероприятия по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования Внутренних войск (ВВ) МВД России полковника Игоря Долгих, которого обвиняют в получении взятки.

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