ТАСС: завершено следствие по взятке экс-замглавы строительного управления ВВ МВД

Следственный комитет РФ окончил следственные мероприятия по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования Внутренних войск (ВВ) МВД России полковника Игоря Долгих, которого обвиняют в получении взятки.
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