Врач предупредила об истощении иммунных клеток из-за курения

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо заявила, что курение, включая электронные сигареты и вейпы, ведет к истощению иммунных клеток и провоцирует системное воспаление.
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