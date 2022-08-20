В Крыму сотрудники полиции приняли участие в военно-техническом форуме "Армия-2022"

Сотрудники МВД по Республике Крым приняли участие в Международном военно-техническом Форуме "Армия-2022", который состоялся 19 августа на аэродроме "Заводское" в Симферополе.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- "Снизят на 5 лет": новые изменения пенсионного возраста для пенсионеров 55/60 лет
Свежие комментарии