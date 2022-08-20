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В Крыму сотрудники полиции приняли участие в военно-техническом форуме "Армия-2022"

В Крыму сотрудники полиции приняли участие в военно-техническом форуме "Армия-2022"

Сотрудники МВД по Республике Крым приняли участие в Международном военно-техническом Форуме "Армия-2022", который состоялся 19 августа на аэродроме "Заводское" в Симферополе.

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