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Военное обозрение

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RBS 70: почему ракету оставили глупой, а мозг — на треноге

RBS 70: почему ракету оставили глупой, а мозг — на треноге

Шведский RBS 70 вынес всё сложное из ракеты на наземный прицельный блок, и эта сделка объясняет и долголетие комплекса, и тупик спора о борьбе с дронами, который на Украине упирается не в принцип наведения, а в отсутствующий знаменатель.

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