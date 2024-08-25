Грунтовые выводы: что ждет российских звезд тенниса на US Open

В последнюю неделю лета и первую неделю осени в Нью-Йорке пройдет открытый чемпионат США по теннису. В этом году на трех турнирах «Большого шлема» лучшие из российских участников доходили как минимум до стадии полуфиналов.
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