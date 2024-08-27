Прокуратура Парижа раскрыла, в чем подозревают основателя Telegram

Основателю и руководителю мессенджера Telegram Павлу Дурову, задержанному на прошлой неделе во Франции, инкриминируют 12 пунктов обвинения, в частности отказ сотрудничать с правоохранителями в расследовании незаконного контента.
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