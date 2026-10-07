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"Могильщик европейской экономики": словацкий депутат разнес речь фон дер Ляйен

"Могильщик европейской экономики": словацкий депутат разнес речь фон дер Ляйен

REUTERS/Hans Lucas Критику в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обрушил евродепутат из Словакии по итогам заседания Европарламента.

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