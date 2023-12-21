Евгений Миронов и Мария Миронова подарили новогоднее чудо

В Российском академическом молодежном театре вручили премии Фонда «Артист». Евгений Миронов Олег ЧеркасовМария Миронова Олег ЧеркасовПремия «Признание», которую вручает заслуженным деятелям культуры благотворительный Фонд «Артист», в этом году стала юбилейной — десятой, фонду же исполнилось 15 лет.
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