Евгений Миронов и Мария Миронова подарили новогоднее чудо

В Российском академическом молодежном театре вручили премии Фонда «Артист». Евгений Миронов Олег ЧеркасовМария Миронова Олег ЧеркасовПремия «Признание», которую вручает заслуженным деятелям культуры благотворительный Фонд «Артист», в этом году стала юбилейной — десятой, фонду же исполнилось 15 лет.