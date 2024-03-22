Более 30 улиц Севастополя останутся без воды в пятницу

Из-за аварийных работ на городских сетях в Севастополе частично приостановят водоснабжение 22 марта.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица Розы Люксембург; улица Перекопская; улица Надеждинцев; улица Папанина; улица Матвея Воронина; улица Рабочая; улица Карла Либкнехта; улица Белостокская; улица Бутырская; улица Чесменская; улица Пляжная; улица Дзержинского; улица Корабельная; улица Дзигунского; улица Комсомольская; улица Героев Севастополя; улица Горького; переулок Яличный; улица Причальная; тупик Вагонный; переулок Арабатский; спуск Госпитальный; улица 2-я Бастионная; улица Хрулёва; улица Адмирала Макарова; улица Волынская; улица Брестская; улица Севская; улица Николая Островского; улица Константина Гармаша; улица 3-я Бастионная; улица Портовая; улица 1-я Бастионная; улица Дмитрия Загорулько; улица Шабалина, 32/а.
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