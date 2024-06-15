Серхио Рамос поддержал Луку Дончича перед 4-м матчем финала НБА

Экс-игрок футбольного «Реала» встретился с бывшим баскетболистом мадридского клуба перед четвертым матчем финальной серии НБА «Даллас» – «Бостон» (122:84, 1-3).
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