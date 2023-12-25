Канье Уэст репостнул рекламу с Ералашем из "Слова пацана"

Актер Ярослав Могильников позировал в мерче, приуроченном к новому альбому артиста Американский рэп-исполнитель Канье Уэст репостнул себе в соцсети фотографию российского актера Ярослава Могильникова, сыгравшего роль Ералаша в сериале "Слово пацана".
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