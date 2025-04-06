Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    он был искусственным ...Почему самая жест...
  • Maxim Yushkin
    👎 В 1990 году сахар был по талонам. Товарный дефицит позднего СССР- печальная "притча во языцех"... 😥Почему самая жест...
  • Астон Мартин
    все верноПочему самая жест...

С ПРАЗДНИКОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

С ПРАЗДНИКОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

Приими, Всеблагомощная, Пречистая Госпоже Владычице Богородительнице, сия честныя дары, Тебе единой прикладныя от нас, недостойных рабов Твоих, от всех родов избранная, всех тварей небесных и земных вышшая явльшаяся.

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