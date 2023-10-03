Путинский пример оказался "заразным": Асад хитро и больно ударил по американцам в Сирии

Россиянин

Надо как афганцы ультиматум предъявить пиндосам. Объявить, что должны убраться к такому то числу. Если не уберутся, их наччнут убивать целенаправленно. Пиндосы на самом деле весьма трусливы, надеются на силу оружия. Но если их начинают убивать, то быстро убегают с поля боя.