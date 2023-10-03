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Путинский пример оказался "заразным": Асад хитро и больно ударил по американцам в Сирии

Путинский пример оказался "заразным": Асад хитро и больно ударил по американцам в Сирии

На фоне резких мировых изменений, когда гегемон уже не тот и все больше стран перестают его бояться, неожиданно свой голос подала и Сирия.

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Комментарии
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Россиянин
Надо как афганцы ультиматум предъявить пиндосам. Объявить, что должны убраться к такому то числу. Если не уберутся, их наччнут убивать целенаправленно. Пиндосы на самом деле весьма трусливы, надеются на силу оружия. Но если их начинают убивать, то быстро убегают с поля боя.
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16 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Мочите сатанов -паразитов по всему мыру! Сжигайте незаконние бази паразитов!
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15 час.
Djamila A
Да не будет ООН помогать никому  кроме Америки! ООН полностью находится под властью США. Поэтому можно дождаться момента когда ООН будет принимать удобные для вашингтонского обкома резолюции , в ущерб Сирии и России.
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13 час.

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