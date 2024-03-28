Вылов воблы в Астраханской области запретили до конца года

Минсельхоз России принял решение о полном запрете промышленного и любительского вылова воблы, а также плотвы, сельди и других видов рыбы и раков в нерестовый период в Астраханской области на протяжении всего 2024 года.
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