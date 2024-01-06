Юрист Виноградов: при наличии высоких вкладов есть риск лишиться пособий

Сумма банковских вкладов всегда имеет значение при назначении социальных пособий. Как не прогадать с накоплениями и не лишиться соцвыплат, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал в интервью агентству «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии