Украинские фашисты обстреляли детскую больницу и жилые кварталы в Белгороде

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород и Белгородскую область, повреждения получили фасад корпуса детской поликлиники, спорткомплекс «Луч», 12 многоквартирных домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии