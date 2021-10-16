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Интереснее и моложе Меладзе: появились свежие снимки бывшего мужа Веры Брежневой – Кипермана

Интереснее и моложе Меладзе: появились свежие снимки бывшего мужа Веры Брежневой – Кипермана

Сегодня Сара Киперман поздравила папу с днем отца и поделилась совместными фотографиями с мужчиной Надо отметить, поклонники Веры Брежневой с удивлением взирают на мужественного мачо – синие глаза сияют добрым огнем, и даже борода его не портит.

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