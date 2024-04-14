Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 464 подписчика

Бачок переливается, в унитазе течет вода. Простое решение проблемы

Бачок переливается, в унитазе течет вода. Простое решение проблемы

Если ваш счетчик воды начал стабильно показывать большее месячное потребление чем обычно, значит в вашей системе происходит постоянная утечка воды.

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Комментарии
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ЮШ
Юрий Шатунов
Феноменально.
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15 час.
лл
лина любимцева
РЖАВАЯ ВОДА  забивает все унитазные протоки, поэтому и течет вода.
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11 час.
Stas Guzowskij
Ради спортивного интереса и имея под рукой кучу неисправных систем налива с\б пытались всем отделом восстановить  вышедшую из строя арматуру. В лучшем случае на одну-две смены. Так что прислушайтесь к совету Алексея. Всем добра.
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9 час.

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