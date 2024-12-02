25. "Эра Справедливости". Конец выступления Героя повествования на специальном заседании Совбеза России

1. О божественных наградах и средней продолжительности жизни человека. Все люди на земле (за исключением упомянутых выше), если они правильно поймут мои слова об альтруизме и будут следовать им в своей повседневной жизни, не умрут в ближайшие сто лет.
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