25. "Эра Справедливости". Конец выступления Героя повествования на специальном заседании Совбеза России

﻿﻿1. О божественных наградах и средней продолжительности жизни человека. Все люди на земле (за исключением упомянутых выше), если они правильно поймут мои слова об альтруизме и будут следовать им в своей повседневной жизни, не умрут в ближайшие сто лет.