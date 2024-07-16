За сохранение семейных ценностей

Глава Перми Эдуард Соснин и председатель комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина приняли участие в чествовании супружеских пар, которые прожили в браке 60 и более лет и отмечают юбилей совместной жизни.
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