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За сохранение семейных ценностей

За сохранение семейных ценностей

Глава Перми Эдуард Соснин и председатель комитета ЗАГС Пермского края Елена Ерохина приняли участие в чествовании супружеских пар, которые прожили в браке 60 и более лет и отмечают юбилей совместной жизни.

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