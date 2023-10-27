Мишустин: кабмин выделит 17 млрд рублей на выплаты по ипотеке многодетных семей

Российское правительство дополнительно направит свыше 17 млрд рублей на помощь многодетным семьям, выплачивающим ипотечные кредиты, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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