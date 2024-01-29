Премьер Израиля обвинил сотрудников ООН в пособничестве ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Тель-Авив распространил разведывательное досье, в котором утверждается, что некоторые сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) участвовали в нападении ХАМАС на Израиль.