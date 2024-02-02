Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье. Грозит ответом

Молдавские власти считают, что русские должны отказаться от открытия избирательных участков в ПМР.Москве не стоит открывать своих избирательных участков для выборов русского президента на территории непризнанной ПМР.
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