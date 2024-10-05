Поздравляем классного руководителя Пономарева Павла Владимировича с Днём учителя! От всего класса желаем прекрасного настроения, добрых улыбок, вдохновения и терпения, новых достижений.
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Поздравляем классного руководителя Пономарева Павла Владимировича с Днём учителя! От всего класса желаем прекрасного настроения, добрых улыбок, вдохновения и терпения, новых достижений.