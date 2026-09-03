Концерт «Душа России. Язык, который понимают все» прошел в рамках ВЭФ

2 сентября 2026 года во Владивостоке на площади Борцов Революции прошел концерт «Душа России. Язык, который понимают все» в рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ).
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