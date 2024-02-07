Российские авиакомпании перевезли более 105 млн пассажиров в 2023 году

Объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями по итогам прошлого года превысил 105 млн пассажиров при плане 103 млн, рассказал министр транспорта Виталий Савельев на «правительственном часе» в Совете Федерации 7 февраля.
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