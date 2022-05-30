Вечерняя Москва

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Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из РФ

Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из РФ

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита, который прошел в понедельник, 30 мая, в бельгийском Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель.

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