Лидеры стран Евросоюза договорились о частичном эмбарго на импорт нефти из РФ

Лидеры государств Европейского союза (ЕС) по результатам первого дня саммита, который прошел в понедельник, 30 мая, в бельгийском Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России, сообщил руководитель Евросовета Шарль Мишель.