Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Метце

Карен Хачанов обыграл Констана Летьена и вышел в четвертьфинал турнира в Метце. В Метце прошел матч 1/8 финала хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Карен Хачанов встречался с Констаном Летьеном.