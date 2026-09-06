Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Об изнасиловании не постеснялась заявить?»: любвеобильная старушка с Кубани чуть не засадила молодого любовника после секса

«Об изнасиловании не постеснялась заявить?»: любвеобильная старушка с Кубани чуть не засадила молодого любовника после секса

Телеканал "78" 79-летняя пенсионерка из Краснодарского края умудрилась не только завести 46-летнего любовника, но и попасть в полицию, а затем — на скамью подсудимых.

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