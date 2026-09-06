«Об изнасиловании не постеснялась заявить?»: любвеобильная старушка с Кубани чуть не засадила молодого любовника после секса

Телеканал "78" 79-летняя пенсионерка из Краснодарского края умудрилась не только завести 46-летнего любовника, но и попасть в полицию, а затем — на скамью подсудимых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Ой, а в ЕС и Япо...
- Два мигранта-азер...
- Как Россия исчезн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым