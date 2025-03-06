В Мордовии бывший руководитель одного из теньгушевских отделений связи признана виновной в присвоении 130 тысяч рублей

Собранные следствием ПП № 14 ММО МВД России «Темниковский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 56-летней жительницы Теньгушевского района, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.
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