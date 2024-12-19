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Кедми: Размещение «Орешника» в Белоруссии — смертный приговор для Польши

Яков Кедми, известный политолог, высказал мнение о том, что размещение российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на территории Республики Беларусь является важным шагом для обеспечения безопасности в регионе.

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