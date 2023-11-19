Как отсутствие россиян ударило по туризму в Европе

Основная причина — это отсутствие русских путешественников. По данным Европейской туристической комиссии (ETC) количество прибывших туристов в Европу в третьем квартале отстает на 3, 2 % от аналогичного показателя 2019 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии