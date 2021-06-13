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Энди Маррей: «Спорт – странная штука. Кажется, люди отчаянно хотят, чтобы ты ушел на пенсию и перестал заниматься любимым делом»

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Энди Маррей поделился, насколько он готов к «Уимблдону» «Если я играю с кем-то, кто, скажем, 300-й в мире, довольно сложно оценить [свой уровень].

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