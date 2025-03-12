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Царьград

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Метеорит или нечто иное: загадочный объект замечен в киевском небе перед взрывом

Метеорит или нечто иное: загадочный объект замечен в киевском небе перед взрывом

Перед взрывом в Киеве в небе был замечен загадочный объект, предположительно метеорит. Об этом сообщило украинское издание, добавив, что сразу после инцидента в столице была объявлена воздушная тревога.

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