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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин отразил 26 из 28 бросков «Миннесоты» и стал 1-й звездой матча. Победа завершила серию из 3 поражений

Вратарь «Рейнджерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Уайлд» (3:2 ОТ).  Победа позволила россиянину прервать серию из 3 поражений.

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