💡В Севастополе уличное освещение будет включаться с 19:00 до 21:00 По мере сокращения светового дня график будет меняться и свет включатся раньше, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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