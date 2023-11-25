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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА сыграл вничью в 7 из 10 последних игр, «Динамо» – в 6-ти. В личной встрече исход повторится за 3.70

ЦСКА и «Динамо» встретятся в 16-м туре чемпионата России. Обе команды любят играть вничью. В 10 последних матчах ЦСКА было сразу семь ничьих, у «Динамо» – шесть.

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