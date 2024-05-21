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Шоу «Последний герой» впервые снимут в России

Шоу «Последний герой» впервые снимут в России

Шоу «Последний герой» одно из первых в России «выживальных» шоу. Оно запомнилось зрителям с тех времен, когда на необитаемом острове в качестве ведущих и участников были Сергей Бодров-младший, Николай Дроздов, Владимир Пресняков и другие.

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