Шоу «Последний герой» впервые снимут в России

Шоу «Последний герой» одно из первых в России «выживальных» шоу. Оно запомнилось зрителям с тех времен, когда на необитаемом острове в качестве ведущих и участников были Сергей Бодров-младший, Николай Дроздов, Владимир Пресняков и другие.