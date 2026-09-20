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Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 50 проценттан артып китте

Россия буенча Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны 50 проценттан артып китте

Федераль округ буенча РФ Дәүләт Думасына сайлауда катнашучылар саны Мәскәү вакыты белән 13:37кә 50 проценттан артып китте.

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