Принц Гарри вымаливает прощение у английского короля

Принц Гарри, похоже, окончательно изменил свое отношение к британской королевской семье. Теперь он утверждает, что испытывает к своим родственникам лишь теплые чувства и стремится наладить отношения, что кажется несколько противоречивым.
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