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Царьград

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ВС России ликвидировали турецкого наёмника ВСУ на Запорожском направлении

ВС России ликвидировали турецкого наёмника ВСУ на Запорожском направлении

Ликвидированный турецкий наемник заключил контракт с ВСУ в конце прошлого года.В ходе интенсивных боевых действий на Запорожском направлении русскими войсками был ликвидирован Седат Кёк, гражданин Турции, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.

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Комментарии
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Константин Самарин
Передать его тушку в турецкое посольство, с благодарственным письмом Эрдогану за дружбу с Россией.
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19 час.
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