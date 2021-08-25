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Байден: американским военным в Кабуле угрожают теракты боевиков ИГ

Байден: американским военным в Кабуле угрожают теракты боевиков ИГ

Президент США Джо Байден. © AP/ТАСС Боевики «ИГ-Хорасан»* (эта группировка — ответвление запрещенной в России террористической организации «Исламское государство») хотят напасть на силы США и их союзников в Афганистане и ищут для этого возможности.

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Михаил Фадеев
Аллах им в помощь!!!

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