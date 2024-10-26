В Иране отменили все авиарейсы до дальнейшего уведомления

Власти Ирана отменили авиарейсы по всем направлениям. Об этом сообщило агентство Shafaqna. «Официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана сообщил об отмене авиарейсов по всем направлениям до последующего уведомления», - говорится в материале.
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