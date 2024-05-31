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Уничтожен важный объект: Стали известны настоящие цели удара "Искандерами" по центру Киева

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Около 05:00 часов по одному из центральных районов Киева был нанесён ракетный удар с помощью ОТРК "Искандер".

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Не давать покоя этим укропам ни днем,ни ночью. Лишить мерзостей всей советской инфраструктуры. Пущай лепят мазанки и живут там!
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16 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Вот, согласна, пусть в мазанках живут, нечего их жалеть!!!👍
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11 час.

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