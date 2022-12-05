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Власти Крыма поддержали ограничения для уехавших после начала частичной мобилизации

Власти Крыма поддержали ограничения для уехавших после начала частичной мобилизации

РИАМО - 5 дек. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что полуостров готов принять участие в разработке законодательной инициативы по созданию ограничений прав граждан, выехавших из России в связи с частичной мобилизацией.

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